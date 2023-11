Junior Lima revela que teve crises de pânico e depressão após fim da dupla com Sandy

Junior Lima revelou que sofreu crises de pânico e depressão após o fim de sua dupla com Sandy. O cantor falou sobre o assunto nesta terça-feira, 21, no podcast Quem pode, Pod.



Em entrevista a Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, o artista disse que a mídia criou uma competição entre ele e sua irmã e lembrou a forma como lidava com a pressão do sucesso na época.



"A gente sempre teve uma relação muito incrível, muito saudável. A gente sempre torceu muito um pelo outro (...) Era doído ver esse tipo de coisa. Porque sempre que queriam elogiar um, precisavam criticar o outro. As pessoas caem nessa armadilha até hoje", disse.