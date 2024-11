FAMOSOS

Juntos há 7 anos, Fátima Bernardes posta declaração para Túlio Gadelha

O deputado completou 37 anos e está namorando a apresentadora desde 2017

A apresentadora Fátima Bernardes abriu o coração nas suas redes sociais ao prestar uma homenagem ao namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, que completou 37 anos nesta terça-feira (12). Fátima compartilhou uma sequência de fotos do amado em diversos momentos na praia, cachoeira, piscina, além de selfies dos dois juntos.

"Quando não está de terno no Congresso ou nas muitas reuniões, é assim que ele gosta de passar os dias: perto da natureza, da praia, de mim. Conhecendo novos lugares, se exercitando, aproveitando cada minuto", escreveu.

A data especial, no entanto, será celebrada distante da namorada, pois Túlio está viajando a trabalho. "Hoje vai ser um aniversário diferente. Ele está a caminho de Baku, no Azerbaijão, pra participar da COP29 - a conferência do clima. Ele ama o trabalho que faz também. Por isso, mesmo longe, sei que ele não está triste porque sabe da importância da missão. Felicidades, amor. Saúde e lindos momentos pra você nesse novo ciclo. Te amo", completou.