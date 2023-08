Kauan, da dupla com Matheus, tem crise de ansiedade e abandona show

Ter crise de ansiedade, principalmente após a pandemia, tem sido um dos sintomas mais comuns entre a população. O problema psicológico está afetando até os famosos, como o cantor Kauan, da dupla com Matheus.



O artista, no último sábado (29), precisou sair rapidamente do palco durante a apresentação na Festa do Peão de Tabapuã, no interior de São Paulo, após sentir a crise de ansiedade enquanto cantava para o público.



Na ocasião, ele jogou o microfone e correu para o camarim. Conforme a equipe do artista, ele não estava se sentindo bem, e teve a crise durante o show. Kauan, após se recuperar, pediu desculpas aos fãs que estavam no evento para vê-lo, e explicou que não teve "uma atitude madura e profissional".