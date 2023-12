Kayky Brito chama Tamara de 'esposa' e desmente briga na família

Após ser atropelado e ter seu nome envolvido em boatos sobre o término de seu casamento com Tamara Dalcanale, Kayky Brito chamou a jornalista de "esposa" nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 15, ele também desmentiu que Sthefany Brito e ela teriam brigado.



"Queria compartilhar com vocês uma notícia que acabei de ler sobre uma suposta briga entre minha família e minha esposa. É tudo mentira. Nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida", disse o ator nos Stories do Instagram.