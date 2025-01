CULTURA

Kim Taehyung, o V do BTS, transforma paixão por Paris em arte com o lançamento de Rêvé

Photobook autoral reúne 133 imagens que refletem o olhar sensível do artista sobre a Cidade Luz, celebrando seu estilo e conexão com a capital francesa

Para os fãs do BTS, conhecidos como Army, 2025 marca o tão esperado fim do hiato do grupo, que teve início em 2022. Com a dispensa do serviço militar dos integrantes prevista para junho, a expectativa gira em torno de uma nova turnê mundial e o lançamento de um álbum inédito. Enquanto o grupo não retorna aos palcos, os projetos solo dos membros continuam a encantar o público. O mais recente deles é Rêvé, um photobook autoral de Kim Taehyung, conhecido como V, de 29 anos, que celebra sua paixão por Paris.