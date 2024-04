REALITY DAS KARDASHIANS

Kylie e Timothée vão ser pais? Apresentador fala de possível gravidez

Produção do "Keeping Up With The Kardashians" negou informação sobre gravidez

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 3 de abril de 2024 às 17:07

Kylie Jenner e Timothée Chalamet mantiveram namoro longe dos holofotes Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família Kardashian-Jenner pode ganhar um novo integrante. De acordo com o apresentador Daniel Tosh, Kylie Jenner parece estar grávida de Timothée Chalamet. A declaração do estadunidense foi feita durante o episódio divulgado nesta terça-feira, 2, do seu programa de podcast.

A informação da possível gravidez da influenciadora foi descoberta por um funcionário de uma loja de Malibu, na Califórnia. De acordo com Daniel, o homem fechou o estabelecimento durante uma semana para as filmagens da última temporada de “Keeping Up With The Kardashians”.