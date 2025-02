MODA

Lacrou em Salvador: atenção aos detalhes

Helenildo Amaral

Paula Magalhães

Publicado em 16 de fevereiro de 2025 às 15:30

Moda da semana Crédito: Paula Magalhães e Helenildo Amaral

Um macacão étnico foi a escolha certeira de Eurides Nascimento (@paraalemdasfibras) para dar um giro no Santo Antônio Além do Carmo, cheia de estilo. A peça de estampa africana roubou a cena com apenas um olhar

Cecília Freyre (@cecilia_conf_) lacrou real oficial com um vestido vibrante e bem colorido, a cara dos dias mais quentes do Verão. A estampa além de ser bafônica ainda traz história e afeto, já que foi criada pela sua filha Gio Freye, que tem transtorno do espectro autista e é uma das artistas representadas pela Almacor (@almacor.art), marca que vem despontando na cena por criações autorais Poderosos detalhes

A peça pode ser maximalista, colorida e estampada, mas ainda assim tem espaço para acessórios. O brinco e os singelos colares arremataram o visu.

Uma produção de moda irreverente bem pensada pelo cantor, modelo e videomaker Felipe Reis (@felupz), que investiu nos acessórios para tirar o look do lugar comum. E conseguiu com maestria.