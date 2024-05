Lady Gaga fez shows com covid-19 e causa revolta em documentário; entenda

A cantora Lady Gaga causou polêmica ao afirmar que fez shows enquanto estava contaminada com covid-19. A revelação foi dada nesta semana em um bate-papo com fãs para a divulgação de um documentário da cantora que estreia nesta sexta, 25, no Max. O especial retrata o último show da turnê The Chromatic Ball nos Estados Unidos, iniciada em julho de 2022.