MÚSICA

Larissa Marques e Thiago Aquino lançam 'Água Salgada' nas rádios da Bahia

É a primeira vez que os dois artistas colaboram e a canção já surge como candidata à música do verão

Da Redação

Publicado em 29 de outubro de 2024 às 17:54

Larissa Marques Crédito: Divulgação

Já está nas rádios o novo hit da cantora revelação do Carnaval de Salvador, Larissa Marques. Música autoral gravada ao lado do também baiano Thiago Aquino, “Água Salgada” é a primeira faixa divulgada do novo álbum da cantora. Este ano, Larissa também lançará o projeto “Em cada canto da cidade”, em homenagem à capital baiana.

A canção mistura a batida da música baiana com a pegada do arrocha e da sofrência. É a primeira vez que os dois artistas colaboram e a canção já surge como candidata à música do verão.

“Esse é o primeiro hit do álbum que estamos lançando ao lado da Oxente Business e tivemos esse grande presente, a participação de Thiago Aquino, de quem eu sou muito fã. Ele tem muito a cara de Salvador, dessa diversidade musical da nossa cidade. Dividir Água Salgada com ele foi uma honra. Me deixou muito feliz”, diz Larissa.

Ainda essa semana, a música será lançada nas principais plataformas digitais.

Projeto audiovisual vai divulgar belezas de Salvador

Projeto musical lançado já voltado para o próximo verão, “Em cada canto da cidade” é um audiovisual gravado em vários pontos da capital baiana, exaltando as belezas naturais, a arte e a cultura local.

A iniciativa vai mostrar diferentes pontos da primeira capital do Brasil , destacando sua diversidade e riqueza cultural. Segundo Larissa, a intenção é homenagear a cidade que “a recebeu de braços abertos”.