POLÊMICA

Larissa Tomásia conta que deu fora em Davi Brito e que ele continuou insistindo: ‘Me senti incomodada’

Segundo a influenciadora, o campeão do BBB24 chegou a ir pessoalmente atrás dela em um restaurante

Anna Luiza Santos

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 16:26

Larissa e Davi Crédito: Reprodução

A ex-participante do BBB 22 e de A Fazenda 16, Larissa Tomásia revelou em entrevista a Lucas Pasin, do UOL, nesta terça-feira (07), que recusou as investidas amorosas de Davi Brito, que atingiram um nível incômodo e desconfortável. Larissa conta que tudo iniciou quando o campeão do BBB24 conseguiu seu número de telefone por meio da irmã, Raquel Brito, com quem ela ficou confinada na última edição de A Fazenda.

"Davi pediu o meu número para a irmã dele assim que chegou ao hotel, e ela me perguntou se podia passar. Eu não respondi por que não queria, mas ela acabou passando. Davi ficou mandando mensagem, ligando, enviando textos e mais textos o dia inteiro", disse.

Após ser ignorado, Davi tentou se aproximar fisicamente de Larissa em um restaurante, onde ela estava com amigos. Contudo, os flertes continuaram sendo rejeitados. "Ele apareceu no restaurante onde eu estava com uma galera. Eu já sabia que ele estava querendo 'se chegar' para cima de mim. Ele sentou do meu lado e começou a dar em cima de mim. Falei que não rolava, que não queria, e ele insistia”, relatou.