Lázaro Ramos anuncia volta a sala de aula: ‘Dias muito especiais’

Nas aulas, ele teve colegas de áreas como arquitetura, advocacia e ciências sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 09:09

Lázaro Ramos retorna para a sala de aula Crédito: Redes sociais

O ator baiano Lázaro Ramos acaba de anunciar que voltou para a sala de aula. O artista iniciou os estudos em um curso de Formação e Gestão de Projetos e Pessoas.

“Há alguns meses eu voltei para a sala de aula. Depois de tanto tempo trabalhando e conquistando várias coisas, percebi que o desejo de saber e de ser um eterno estudante sempre esteve presente em mim. Foi um momento muito especial desses meus últimos meses”, celebrou ele no Instagram, compartilhando fotos da turma.

“Pensamos em como sermos melhores líderes dentro daquilo que nós fazemos, com melhores práticas para a maneira de conduzir quem trabalha com a gente, os nossos parceiros, a gestão financeira e etc… Obrigado a todas as minhas colegas e meus colegas, professoras e professores. Foram dias muito especiais. Logo logo estou de volta, assim que terminar de filmar, porque o estudo permanece”, encerrou.

Sobre Lázaro Ramos

Lázaro Ramos é ator, produtor, diretor, escritor e dublador. Começou sua carreira no Bando de Teatro Olodum, em Salvador e já foi indicado a um Emmy por interpretar Foguinho em Cobras & Lagartos (2006).

Começou a estudar teatro na escola aos 10 anos e já aos 15 entrou para o Bando de Teatro Olodum, onde também estudou patologia no colegial técnico.

Sua carreira começou ao ser figurinista com o Bando no filme Jenipapo (1995) e já em 2000, contracenou com Penélope Cruz em Sabor da Paixão, um filme venezuelano. Seu primeiro filme como pricnipal foi Madame Satã e O Homem que Copiava.

Em 2002, Ramos fez sua estreia na Rede Globo com a minissérie Pastores da Noite e no ano seguinte juntou-se com outros atores para a série Sexo Frágil (2003), onde os atores atuavam tanto quanto homens e como mulheres.

Também apresentou vários quadros no programa de domingo da Globo, o Fantástico. Em 2005 participou do filme A Máquina e na peça Mamãe Não Pode Saber.

No Canal Brasil, em 2006, Ramos apresentou o programa Espelho, que já está em sua 15 temporada. Espelho é um programa semanal que passa todas as segundas feiras e com diversas entrevistas. Em 2007, participou da novela Duas Caras e ainda no mesmo ano estrelou no filme Ó Pai, Ó.

Lázaro Ramos ainda foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes nos anos de 2007 e 2009, no mesmo ano, foi nomeado embaixador da UNICEF.

Ramos também participou das novelas: Isensato COraão (2011), Lado a Lado (2012) e Geração Brasil (2014), onde contracenou pela segunda vez com sua esposa Táis Araújo.

Além de séries como Mister Brau (2015) e filmes como Sorria, Você Está Sendo Filmado (2015) e Mundo Cão, Ramos também apresentou o Criança Esperança e o Oscar de 2015.