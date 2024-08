QUASE PRONTO

Lázaro Ramos e Taís Araújo falam sobre expectativas com a reta final da reforma do apartamento: “Alegria”

Apartamento de luxo do casal está sendo reformado no Rio de Janeiro

Lázaro Ramos e Taís Araújo estão em contagem regressiva para o final da reforma do apartamento do casal, no Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, eles atualizaram o público sobre o andamento das obras, que já duram um ano, e mostraram novos detalhes do imóvel. Entre as novidades, está uma parede com desumidificadores que vai ficar atrás do armário, para que as roupas não fiquem mofadas.