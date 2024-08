TIVOLI

Henri Castelli é barrado de restaurante em resort na Bahia por usar regata

Camisa tinha estampa de folha de maconha

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 16:09

Henri Castelli sendo barr Crédito: Reprodução I Veja

O ator Henri Castelli foi barrado por seguranças ao tentar entrar no restaurante de um resort por estar usando uma regata, ilustrada com uma folha de maconha. O ator passou o último final de semana no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, onde foi impedido de entrar em um dos restaurantes do estabelecimento no último sábado (24).

Na ocasião, os seguranças afirmaram que é proibida a entrada utilizando camisetas de qualquer tipo. De acordo com a revista Veja, Henri estava vestindo uma regata preta, com as cores da bandeira da Jamaica em uma ilustração de folha de maconha, rodeada pelos dizeres “Não entre em pânico, isto é orgânico” em inglês.

O ator não insistiu ou contestou a regra, se retirando de imediato do local. Em seu instagram, fez um post com a logo do resort, elogiando sua estadia. “A Bahia me energia! Celebrando a vida e a alegria nesse pedaço de paraíso!!! Vocês não sabem o bem que esses dias aqui me fizeram, amo Tivoli Ecoresort!”, escreveu ele.