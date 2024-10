INTERNADO

Leandro Karnal tem traqueia descolada durante cirurgia no pescoço

Karnal explicou o procedimento ao mostrar o curativo no pescoço

"Ganhei um tempinho a mais nesse planeta. Deu tudo certo, já estou no quarto. Foi um sucesso. Estou aqui me recuperando", declarou.

Karnal explicou o procedimento ao mostrar o curativo no pescoço: "A traqueia foi descolada para a cirurgia na cervical, mas está tudo bem. Um abraço e obrigado pelas muitas mensagens".

Bem-humorado, o historiador mostrou um Raio-X em que mostra a inserção de pinos no seu corpo: "Meu novo pescoço: passarei nos raios X do aeroporto?".

No início do mês, o historiador e filósofo fez uma aparição pública rara com o marido, o cantor Vitor Fadul, 28. Ele não revelou o motivo da cirurgia.