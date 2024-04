CAMBISMO DIGITAL

'Lei Taylor Swift': Câmara aprova projeto 'anticambista'

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 24, um projeto de lei que criminaliza o cambismo digital. Intitulado como “Lei Taylor Swift” - devido aos problemas nas vendas de entradas para os shows da cantora no Brasil -, o texto segue para o Senado.

A proposta é ampliar as punições para o comércio ilegal de ingressos de eventos. Aqueles que comprarem ingressos em quantidade para revender por valores superiores aos oficiais ficarão sujeitos a detenção de um a dois anos, além de uma multa correspondente a 50 vezes o valor do ingresso.

Ainda segundo a ementa, se algum fornecedor desviar ou facilitar a distribuição dos ingressos aos cambistas, com valor superior ao oferecido pelo evento, poderá ser pegar de um a três anos de prisão. Neste caso, também terá uma multa de 100 vezes o valor do ingresso.

Lei é aprovada após shows de Taylor Swift no Brasil

O projeto foi proposto em junho do ano passado pelo deputado de Minas Gerais Pedro Aihara (Patriota), e teve motivação após os fãs da cantora Taylor Swift serem prejudicados com a prática durante a "The Eras Tour", realizada em novembro. Na situação, que movimentou fanáticos por todo o País, cambistas chegaram a ser presos.