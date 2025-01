VERÃO ELÉTRICO

Léo Santana agita o Festival de Verão e faz o público dançar ao som do pagodão

Com sucessos novos e clássicos que marcaram sua carreira, o cantor levou energia, fogos e muita animação ao palco

Luiza Gonçalves

Publicado em 26 de janeiro de 2025 às 20:59

Léo Santana Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Verão e Léo Santana são quase sinônimos, afinal, o GG é uma das vozes tradicionais das festas soteropolitanas que botam todo mundo para dançar. No Festival de Verão, não importava se era público, os câmeras, a galera do bar, pessoal da limpeza e até a repórter, ninguém consegue ficar parado, mesmo que seja só dar um balanço comedido, quando Léo Santana pisa no palco. Nessa hora é fogos, luzes, ballet e muito pagodão. >

A apresentação começou com Surra de Toma, música aposta para o carnaval de 2025, seguida de sucessos como Contatinho, Santinha, Marrento, Cheiroso, Várias Novinha e O Dono da Zorra Toda. Teve ainda espaço para nostalgia ao som de Balacobaco e Rebolation, canções que marca o início da carreira do GG ainda no Parangolé e que fizeram a plateia lotada sair do chão. “Que hora estar no Festival de Verão”, dizia sorridente.>

O público dançou ao som dos clássicos do Gigante Crédito: Paula Fróes/CORREIO