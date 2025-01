'PRA BALANÇAR'

Léo Santana lança música nova com participação de IZA

Novo single foi gravado em Belo Horizonte

Com uma mistura de pagode baiano e pop, a música traz uma melodia recheada de swing, e conta com as vozes poderosas de Léo e IZA, prometendo conquistar os paredões e as pistas de dança.