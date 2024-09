'ABSURDO'

Léo Santana fala de pedido para registrar marca do 'Faz o L'

Cantor confirmou que desde o ano passado busca registro do bordão, que também é usado pelo presidente Lula

O cantor Léo Santana entrou com um pedido para registrar a marca "Faz o L". Além de ser usada pelo pagodeiro, o slogan também acompanha o presidente Lula (PT). Em nota, Léo garantiu que não tem nenhuma intenção de entrar em disputa judicial com o político petista.

"O único processo em andamento referente ao bordão “FAZ O L” é o pedido de registro de marca. Não há, nem haverá, qualquer ação judicial contra o presidente Lula, o atual presidente do Brasil, contra partidos políticos ou qualquer pessoa que use ou deseje usar a expressão “FAZ O L”. O registro foi solicitado, e está em tramitação, ainda não foi concluído", diz o texto, assinado também pela Salvador Produções, empresa que gere a carreira do artista.