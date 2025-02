MULTIDÃO NA RUA

Léo Santana reúne 200 mil pessoas em bloco de pré-Carnaval no RJ

Forte calor e sol escaldante não espantou a multidão

Anna Luiza Santos

Publicado em 15 de fevereiro de 2025 às 16:00

LS no Rio Crédito: Fernando Maia/RioTur

O baiano Léo Santana arrastou 200 mil pessoas para a rua na manhã deste sábado (15), no Rio de Janeiro. Comandando o Bloco Vem Com o Gigante no circuito dos Megablocos, no Centro da cidade, em meio ao calor e sol forte, Léo celebrou o seu segundo ano participando do pré-Carnaval carioca. >

Do alto do trio, o GG da Bahia, conduziu a multidão como um maestro, ao som de alguns de seus hits do pagodão baiano, como “Contatinho”, música feita em parceria com a Anitta, “Perna Bamba” e “Zona de Perigo”. >

“Vocês abriram as portas para me receber aqui no Rio e eu sou muito grato. É uma satisfação trazer um pouco da Bahia para o pré-Carnaval daqui. Já quero todo ano esse nosso bloco. É sempre muito bom cantar para vocês e sentir o carinho e a energia dos cariocas é contagiante, essa manhã foi inesquecível”, declarou o pagodeiro. >