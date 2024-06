Líder da Forró no Kilo volta aos palcos baianos no São João 2024

Um retorno aos palcos marca o forró baiano nesse ano de 2024. Líder da banda Forró no Kilo, Saulêra está de volta e vai se apresentar no São João baiano.

Com uma carreira de 22 anos, Saulêra dá início a uma nova fase na sua trajetória, depois de uma pausa. Ele está de volta com o lançamento do álbum “Puro Forrozão”, que conta com quatro músicas inéditas, e está disponível nas plataformas digitais. A música de trabalho, “O xote do amor”, lançada em março, é a carro-chefe dessa nova fase. Veja o clipe: