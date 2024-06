INFANTOJUVENIL

Livro “Com Afeto, Kayin - Uma Fábula Além do Espectro” marca a estreia do ator carioca Diogo Almeida na literatura

Diogo, que também é psicólogo, foi inspirando a escrever a obra pelas suas vivências como terapeuta de crianças e adolescentes inseridas no TEA

Amizade, amor e superação numa fábula infantil que mostra a importância do afeto na criação de Kayin, protagonista dessa história. O garotinho é nascido em Luanda, capital de Angola, e tem Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esse é o enredo de Com Afeto, Kayin - Uma Fábula Além do Espectro, que marca a estreia do ator carioca Diogo Almeida na literatura. A obra tem ilustrações de Bruno Valentim e será lançada em Salvador amanhã às 18h, no Restaurante Pedra do Mar, no Rio Vermelho.

Diogo Almeida, 39, começou a trabalhar como ator aos 11 anos e já atuou em teatro, televisão e cinema, em obras como Duas Caras (2007), Brasil Imperial (2020) e Coração Errante (2021). Também foi o Dr. Orlando Gouveia da novela Amor Perfeito (2022).

Mas paralelamente à atuação, Diogo exercia a psicologia, atendendo adultos, adolescentes e crianças. Foi daí que surgiu uma experiência que inspirou o livro Com Afeto, Kayin: em 2020, durante a pandemia, o psicólogo manteve apenas um paciente atendido de forma presencial, mediante distanciamento e protocolos de segurança.

O paciente era um garotinho de Luanda que vive no Rio e aquele caso tocou especialmente o ator/escritor: “Essa relação de amizade, de afeto com essa família me comoveu. Porque o livro fala exatamente desses encontros que a gente tem na vida. Fala de amores românticos e de amigos que passam pela gente e ficam nas coisas boas que essas pessoas nos ensinaram”.

Há dez anos, Diogo se debruçou na terapia de crianças inseridas no TEA. Durante sua vivência nos atendimentos, ele desenvolveu a Terapia do Cotidiano: “É um trabalho que eu desenvolvo dentro do cotidiano da criança. A gente começa em casa, dentro da realidade de cada uma, mas sem achar que essa criança seja incapaz de ouvir e conquistar as coisas. A Terapia do Cotidiano entra no sistema familiar para entender sua configuração, como funciona essa criança, e faz com que ela desenvolva mais autonomia. Começa em casa e depois vai se expandindo, ocupando outros espaços, explorando e respeitando a singularidade de cada criança”, explica.

Diogo diz que se iniciou na psicologia porque não queria depender exclusivamente da arte. “Queria uma profissão que somasse ao meu trabalho de ator. Na nossa construção de personagem, é importante a gente entender sobre a natureza humana, sobre as questões que nos atravessam". O autor acrescenta que ser psicólogo fornece um olhar diferente na hora de retratar um personagem.

Apesar de ser sua estreia como autor, Diogo conta que já gostava de escrever poemas e textos. Entretanto, afirma ter sido essencial mergulhar no universo das crianças, na sua forma de ver o mundo, antes de iniciar a escrita do livro. E deu certo: “Esse é o meu primeiro, e virão outras histórias por aí”, afirmou. O ator também pretende reestruturar a Terapia do Cotidiano e mantém alguns pacientes pontuais, conciliando esses atendimentos com os compromissos de ator.

Diogo destaca a importância de narrativas que trazem representatividade para o público infantojuvenil: “Eu estou muito feliz em realizar o lançamento do livro em Salvador, que é uma cidade pela qual eu tenho muito carinho, e acredito ser muito importante que a gente tenha esse espaço na literatura e narrativa em que as crianças se enxerguem, se identifiquem”.