LANÇAMENTO

Livro espírita que traz uma mensagem para cada dia do ano é lançado em Salvador

Mensagens são espírito Maria Rosa, escritas pela médium Cristina Barude

Cristina Barude é jornalista e conta que recebe mensagens do espírito Maria Rosa desde a adolescência. Ela diz que inicialmente compartilhava as mensagens com amigos, depois passou a circular o conteúdo pela internet e por fim publicou o primeiro livro, "Palavras que Libertam", em 2009. "Mensagens que Libertam", produzido pela Bendita Editorial, é seu segundo livro.

Segundo a fé espírita, Maria Rosa foi uma freira que atuava em hospitais no Sul do Brasil em sua última encarnação, no início do século XX, mas morreu com cerca de 20 anos. Em uma vida anterior, ela foi uma heroína na Guerra do Contestado (1912-1914), um conflito entre sertanejos e o governo federal da época, pela posse de terras no Paraná e Santa Catarina. Aos 15 anos, comandou mais de cinco mil combatentes contra os soldados federais, defendendo os colonos e ficou conhecida como a Joana D'Arc do Sertão.