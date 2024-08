CULTURA

Livro 'O Travesseiro Companheiro' celebra a conexão familiar e o acolhimento dos sentimentos das crianças

Primeira obra do produtor cultural Bruno Cássio Leal será lançada em Salvador no dia 10 de agosto

Estreante na literatura infantil, Bruno Cássio Leal lança seu primeiro livro “O Travesseiro Companheiro”, que elebra a conexão única entre pai e filha e promete cativar os pequenos leitores e suas famílias com uma história cheia de magia. O evento de lançamento será no dia 10 de agosto, às 16h, no Shopping Paseo Itaigara.