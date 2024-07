LITERATURA

Livro reúne contos baseados no desabamento do Motel Mustang

Escritor Marcus Vinícius Rodrigues cria ficção baseada em tragédia que marcou os soteropolitanos na década de 1980

Roberto Midlej

Publicado em 4 de julho de 2024 às 17:03

Marcus Vinicius Rodrigues Crédito: Danilo Alves/divulgação

Maio é um mês em que tradicionalmente chove muito em Salvador. Mas aquele maio de 1989 foi especialmente marcante: ao menos, 70 pessoas morreram naquele mês na cidade, em razão das chuvas. E, numa das noites mais chuvosas do ano, na virada do dia 18 para 19, aconteceu uma tragédia que marcou a história da capital: o desabamento do Motel Mustang, na avenida Suburbana, que matou nove pessoas. A causa mais provável para o acidente, segundo a Codesal, foi o rompimento de cortinas de contenção do morro que ficava acima do motel.

Além do aspecto trágico, o desastre despertou algo de folclórico e entrou para o imaginário coletivo dos soteropolitanos. Surgiram até lendas, que, até hoje, não se sabe se são verdade. Volta e meia, alguém dizia que conhecia uma das vítimas daquela noite ou se dizia vizinho de uma mulher que era casada com um dos homens que morreram ali.

O escritor Marcus Vinícius Rodrigues, 55, tinha 20 anos quando aconteceu o desabamento. Lembra-se do choque que o acidente causou na cidade e passou muito tempo pensando sobre aquela noite. Um dia, resolveu apresentar a uma editora a proposta de reunir autores que escrevessem contos relacionados ao caso do motel. Mas acabou achando a ideia tão interessante, que resolveu ele mesmo escrever todas as histórias. E foi daí que surgiu o livro Motel Mustang (P55 Edição/121 págs./R$ 50), que Marcus Vinícius lança neste sábado (6), no Instituto Goethe.

Cronologia

No total, são seis histórias que seguem uma cronologia: na primeira, um casal jovem, está indo pela primeira vez a um motel e o conto mostra todo o preparativo até a chegada ao local; na segunda, um casal já está na cama; na quarta, acontece o desabamento e por aí vai. Embora os contos sejam independentes, o autor sugere que se leia o livro como um romance, em sequência.

Embora se trate de uma ficção inspirada num fato real, há momentos em que a realidade aparece. Alguns acontecimentos citados no livro são reais, como uma reunião que aconteceu entre funcionários e proprietários do motel, quando se cogitou a possibilidade de suspender o funcionamento do estabelecimento, diante da ameaça que a estrutura sofria, em razão do alto volume de chuvas. E nessa reunião, os empregados foram alertados para que não comentassem sobre os riscos, conforme aparece no inquérito a que o autor do livro teve acesso.

Os funcionários do motel, como o garçom e o “faz-tudo”, também existiam, mas Marcus se deu a liberdade de criar histórias em torno deles. Tem ainda um motorista que trabalhava para a empresa e, na noite do desabamento, acaba dormindo no motel por causa da chuva. Mas, naquela noite, ele deveria dormir num outro estabelecimento que pertencia aos mesmo empresários. Deu o azar de precisar dormir no Mustang e também morreu.

Embora o cenário do livro remeta imediatamente a sexo e erotismo, o livro vai além disso. Há, sim, esses dois elementos presentes, especialmente nas três primeiras histórias. Há até trechos que se aproximam de algo mais explícito, mas que não aparecem gratuitamente e soam até naturais. Marcus, no entanto, diz que, mais que sexo, o livro trata da dualidade entre amor e morte, algo muito presente na literatura. “Essa dualidade está na literatura há muito tempo. Tristão e Isolda [cujos primeiros registros escritos são do século XII] tratava disso, Romeu e Julieta também”.

Marcus Vinícius diz que seu novo livro trata de tudo que lhe interessa na literatura: “A geografia da cidade, que me interessa muito, está lá. O sexo, o erotismo, a primeira vez de um jovem no sexo…”. Há ainda críticas sociais, como o pastor religioso hipócrita que vai passar a noite com uma amante, mas não aceita que a própria mulher tenha desejo sexual.

"Esse homem que está entre os mortos e é pastor não é real. Mas achei que um homem qualquer morrer enquanto trai a mulher, não seria na demais. Mas, sendo pastor, a coisa agrava" Marcus Vinícius Rodrigues escritor

O autor, no entanto, não explora a tragédia nem faz do livro um melodrama. Ao contrário, como diz na orelha do livro, Motel Mustang foi escrito “sob o signo da compaixão”. “Os personagens representam os sentimentos de pessoas que morreram. Por isso, há um casal que acaba bem. E tem um conto de um menino, criança, que pega uma toalha do motel nos escombros e leva para casa. Pensei que alguém poderia roubar dele ou que ele poderia sofrer uma violência. Mas eu não queria isso”, explica o autor.

SERVIÇO

O quê: Lançamento do livro Motel Mustang

Autor: Marcus Vinicius Rodrigues

Editora: P55 Edição

Data: 6 de julho, sábado, às 16h

Local: Goethe-Institut Salvador-Bahia/ICBA, Av. Sete de Setembro, 1809, Vitória, Salvador (BA)

Observação: Haverá uma apresentação do livro pelo autor em conversa com o escritor Breno Fernandes