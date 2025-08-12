LITERATURA

Livro reúne fotografias e poema sobre situações-limite da vida cotidiana

A obra LIMIAR, de Maruzia Dultra e Sandro Ornellas, explora relações entre tempo, memória, forma e imaginação a partir da imagens e poemas

Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:21

Maruzia Dutra e Sandro Ornellas Crédito: Divulgação

Os autores Maruzia Dultra e Sandro Ornellas lançam no dia 23 de agosto (sábado), em Salvador, o livro LIMIAR, que combina fotografias e poema sobre situações-limite do cotidiano. O evento será das 15h às 18h30, na Casa Castanho Barra, na Barra, com sessão de autógrafos.

A obra surgiu a partir de uma frase guardada por mais de dez anos: “A única linha sempre foi o limiar”. Com base nessa ideia, Maruzia, que é jornalista e artista-pesquisadora, reuniu fotografias feitas em Salvador, São Paulo e Cuba. As imagens exploram diferentes sentidos da palavra “linha”, como linha da vida, de corte, montagem, escrita e partida.

“[O livro] LIMIAR não traz um ensaio fotográfico, e sim uma curadoria de imagens que tem como tema relações limítrofes várias: com o tempo, com a memória, com a conexão, com a forma, com a pele, com a imaginação. Fotografias que compartilham texturas de vida, as quais são, por natureza, limiares, sempre por um triz”, afirma Maruzia.

O poeta e professor Sandro Ornellas criou os versos do livro. Depois de pronto o poema, os autores associaram os versos às imagens, formando uma sequência em que cada verso é uma unidade de sentido, mas também parte de um conjunto.

“Poesia e fotografia são artes irmãs. Mas não queria que os versos funcionassem como legendas para as imagens, nem que estas servissem de ilustração para cada verso. Esse talvez tenha sido o jogo mais difícil: criar continuidades entre versos e, ao mesmo tempo, deixá-los funcionar isolados. Caberá ao leitor decidir no ir e vir da leitura”, diz Ornellas, que participou neste mês da Flipelô.

Serviço

O quê: Lançamento do livro LIMIAR

Autores: Maruzia Dultra (fotografias e arte gráfica) e Sandro Ornellas (poema)

Quando: 23 de agosto de 2025 (sábado), das 15h às 18h30

Onde: Casa Castanho Barra – Av. Princesa Isabel, 48, Porto da Barra, Salvador-BA