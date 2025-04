PARA COLORIR

Livro reúne ilustrações para conectar crianças à ancestralidade negra

"No Quintal do Velho João" apresenta ainda poesias e textos que retratam a riqueza das religiões de matrizes africanas; obra marca criação de selo infantojuvenil de editora

"No Quintal do Velho João", um livro para colorir que convida crianças e adultos a explorar o universo dos terreiros de religiões de matrizes africanas e a criar novos imaginários, acaba de ser lançado pela editora Encruzilhadas. O título marca a estreia do selo infantojuvenil Encruzilhadinhas, idealizado para fortalecer a educação antirracista e valorizar a cultura afro-brasileira desde os primeiros anos de vida. >

Criado a partir de um trabalho coletivo de ilustradores e escritores do Terreiro Aruanda, comunidade afro-religiosa de Umbanda que valoriza a constituição identitária negra, o livro reúne textos, poesias e ilustrações que retratam a riqueza dos saberes das religiões de matrizes africanas. O lançamento foi nesta sexta-feira (4), no terreiro Aruanda, em São Paulo.>

Renata Pallottini, uma das autoras, lembra: "Brincadeira, aqui, é coisa séria. É com lápis de cor que se desenham novos futuros, se inventam outros nomes, se contam outras histórias e se imaginam outros mundos possíveis de morar. Criança no terreiro é professora de gente grande".>

"No Quintal do Velho João" propõe ainda um mergulho na ancestralidade e na coletividade, permitindo que crianças e jovens se reconheçam na cultura afro-brasileira de maneira acessível e lúdica. Ao preencherem as páginas com cores, os leitores entram em contato com os ensinamentos dos mais velhos e com os valores de oralidade, ritos e comunidade que estruturam os terreiros.>