MEMÓRIA

Livro sobre Santa Dulce dos Pobres com relatos de personalidades será lançado em Salvador

Obra reúne depoimentos e fotografias históricas sobre a vida e o legado da santa baiana

Carol Neves

Publicado em 3 de abril de 2025 às 13:00

Livro será lançado esse mês Crédito: Divulgação

A história e o legado de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, serão revisitados no livro "Santa Dulce dos Pobres: a primeira santa brasileira e sua obra viva", que será lançado em Salvador no dia 9 de abril, às 17h, no Piano Bar do Palacete Tira Chapéu, na Rua Chile, Centro Histórico. A publicação, que reúne depoimentos de diversas personalidades, terá uma sessão especial de autógrafos com a autora, Maria Rita Pontes, sobrinha da santa e superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). >

A obra de 272 páginas apresenta relatos de figuras como Roberto Carlos, Padre Júlio Lancelotti, Xuxa, Drauzio Varella, Paulo Gustavo, Thiaguinho e Preta Gil, além de líderes religiosos como Mãe Stella de Oxóssi, Mãe Menininha do Gantois, Divaldo Franco e o rabino Uri Lam. O livro destaca a importância do diálogo inter-religioso na trajetória da santa e traz imagens históricas que ilustram sua dedicação aos mais necessitados. >

“O livro consegue fazer essa mistura entre conteúdo textual e imagem, que é a nova linguagem de leitura hoje em dia”, explica Phillip Vitorio, CEO da Editora VJ e um dos idealizadores da obra. Além das fotografias de Santa Dulce, a publicação traz registros da expansão de sua obra na Bahia, incluindo o episódio simbólico do acolhimento dos primeiros doentes em um galinheiro no ano de 1949. A capa do livro foi criada e doada pelo artista plástico Vik Muniz. >

Com valor de R$ 250, o livro estará disponível para compra durante o lançamento, e 100% das vendas serão revertidas para as Obras Sociais Irmã Dulce, instituição que atende mais de três milhões de pessoas por ano na Bahia. Após o evento, a obra poderá ser adquirida na Loja Irmã Dulce (Largo de Roma, Salvador), na loja virtual (loja.irmadulce.org.br) e em plataformas de e-commerce. >

O projeto é uma iniciativa das Obras Sociais Irmã Dulce em parceria com a Editora VJ e conta com o patrocínio de diversas instituições, incluindo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Neoenergia Coelba e o Shopping Barra.>

SERVIÇO>

Lançamento do livro “Santa Dulce dos Pobres: a primeira santa brasileira e sua obra viva”>

Autora: Maria Rita Pontes>

Data: 9 de abril (quarta-feira), às 17h>