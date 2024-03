MÚSICA

Lollapalooza Brasil anuncia datas para 2025 e venda antecipada de ingressos

Aproveitando a repercussão da edição deste ano que terminou no último domingo, 24, o Lollapalooza Brasil anunciou as datas em que o festival será realizado no próximo ano: dias 28, 29 e 30 de março de 2025, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da cidade de São Paulo.

Os preços para 2025, nessa venda antecipada, são menores até que os praticados na edição de 2024. Embora a produção do evento não tenha divulgado o público que frequentou o festival nos três dias, era visível que o evento estava mais vazio do que em outras edições.

Com bom shows, como os apresentados por Gilberto Gil, Titãs, Sza, Sam Smith e Hozier, e outros bastante medianos, como o da banda Kings Of Leon e da cantora Luísa Sonza (leia o balanço final), a edição do Lollapalloza Brasil 2024 foi marcada também pela chuva e pela lama que tomou conta do Autódromo, principalmente no sábado.