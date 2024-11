CANTANDO SERTANEJO

Longe dos palcos, Simaria canta com Ludmilla no Numanice

Cantora fazia dupla com a irmã, Simone Mendes

Os fãs de Ludmilla que foram curtir o Numanice nesse sábado (9), em São Paulo, viveram uma noite de emoções. Além do anúncio da gravidez de Brunna Gonçalves, eles foram surpreendidos com uma participação especial de Simaria no show.

Simaria cantou diversas músicas de quando ela fazia dupla com a irmã, Simone Mendes. O repertório também teve Meu violão e o nosso cachorro, Regime Fechado, Mentira Estampada na Bara, Quando O Mel É Bom e Qualidade de Vida, gravada com Ludmilla.

No Instagram, Simaria comemorou a participação no show. “Que emoção imensa dividir o palco contigo, @ludmilla, nessa noite mágica do @numaniceludmilla! Foi uma alegria estar ao seu lado e sentir o amor e a energia do seu público. Muito obrigada pelo convite, e podermos viver juntas esse momento”, escreveu.