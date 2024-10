YOUTRA

Look de Raquel Brito em ‘A Fazenda 16’ vira fantasia de Halloween e bomba na web

Até a ex-peoa caiu na gargalhada com a fantasia do internauta

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 23:22

Fantasia viralizou na web Crédito: Reprodução

A passagem de Raquel Brito por “A Fazenda 16” pode ter sido breve, mas marcou o imaginário de muitos brasileiros. Prova disso é que a irmã do ex-BBB Davi Brito virou fantasia de Halloween, após exibir um visual bastante inusitado no reality rural.

Nesta segunda-feira (28), um jovem viralizou no X, antigo Twitter, ao compartilhar com alguns registros de sua fantasia para uma festa de Halloween. Segundo o jovem, a ideia foi dada por um amigo, por ser “preguiçosa e fácil”.

Na ocasião, ele reproduziu o mesmo look usado por Raquel nos primeiros dias do reality: um pijama, casaquinho bolero e shortinho amarelo. “Causei aqui, lamento”, brincou o rapaz, que recebeu uma chuva de elogios e boas risadas. “Mano, o tanto que eu estou rindo. Que ideia genial”, disse um internauta. ”

Até a ex-peoa caiu na gargalhada com a fantasia do internauta. "O pior é a música, socorro", brincou Raquel, ao repercutir uma publicação com a imagem do jovem fantasiado.

Story de Raquel Brito Crédito: Reprodução

Retorno a Salvador

Na última semana, Raquel, que passou as primeiras semanas de outubro confinada em ‘A Fazenda 16’, retornou a Salvador em clima de festa. Ela optou por celebrar seu aniversário atrasado com a mãe.

No Instagram, Raquel mostrou os dois bolos personalizados para as aniversariantes. “Bolinho Youtra. Vamos comemorar fora da data, mas com minha família”, escreveu.