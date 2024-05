VIAGEM DOS POMBINHOS

Lore Improta abre álbum de fotos com Léo Santana em Londres: ‘Apaixonada’

O Gigante teve uma semana intensa de agenda na Europa. Além do show em Ibiza, na Espanha, que teve um encontro histórico entre Lore e Sheila Mello, o cantor se apresentou em Portugal, na sexta-feira (3). No sábado (4), será a vez de Zurique, na Suíça, e no domingo (5), em Londres, na Inglaterra.