FOFURA

Lore Improta leva Liz para cortar cabelo pela primeira vez; veja vídeo

Lore contou que a filha já queria cortar o cabelo há algum tempo

A influenciadora Lore Improta compartilhou com seus seguidores um momento fofo com a filha, Liz. Ela levou a pequena para cortar o cabelo pela primeira vez nesse sábado (11).

A influenciadora levou a filha para o espaço kids do Salão Miss Nail, em Salvador. Antes do corte, ela conversou com a filha: “Você está ansiosa, está feliz?”, perguntou, recebendo resposta afirmativa da filha.