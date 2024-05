SUCESSO MUNDIAL

Los Angeles: Anitta faz primeiro show da nova turnê em solo Americano

As apresentações vão passar por países da América do Norte e do Sul e pela Europa, totalizando 22 localidades

Publicado em 22 de maio de 2024 às 14:25

Show da Anitta Crédito: Reprodução

Sucesso mundial. Após passagem pelo México, Anitta levou o show “Baile Funk Experience”, da sua primeira grande turnê internacional, para os EUA. A Girl From Rio fez um show em Los Angeles na noite da última terça-feira (21), para uma plateia lotada, composta por cerca de 20 mil pessoas.

O público vibrou e cantou as músicas do novo álbum da cantora, o “Funk Generation”, lançado há um mês. A abertura do show ficou por conta do DJ Pedro Sampaio, que levou o público ao delírio.

