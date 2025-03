PROGRAME-SE

Los Catedrásticos retornam ao Teatro Módulo com nova temporada de "Macetando o Apocalipse"

A nova temporada conta com grande parte do elenco original

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 10:36

Los Catedrásticos Crédito: Divulgação

O grupo baiano Los Catedrásticos está de volta aos palcos com o espetáculo "Macetando o Apocalipse", um dos sucessos do verão. Após esgotar todas as sessões da temporada de estreia em janeiro e fevereiro, o grupo retorna para uma nova temporada, que começa no dia 13 de março, com apresentações às quintas e sextas-feiras, às 20h, no Teatro Módulo. >

Com uma mistura de humor ácido, crítica social e performances marcantes, Los Catedrásticos, que atuam no teatro brasileiro desde 1989, trazem uma montagem que promete provocar reflexões e arrancar risadas. O espetáculo mergulha no universo das letras de músicas populares de gêneros como axé, pagode, sertanejo, arrocha, funk e samba-reggae, transformando-as em uma análise crítica e divertida, mantendo a irreverência que é marca registrada do grupo.>

A nova temporada conta com grande parte do elenco original, incluindo Cyria Coentro, Jackson Costa e Maria Menezes, além do retorno de Zéu Britto. A direção é de Paulo Dourado, e a produção fica por conta de Milena Leão, da Carambola Produções. >

SERVIÇO>

Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse>

Nova Temporada: Estreia 13 de março>

Quando: Quintas e sextas>

Horário: 20h>

Local: Teatro Módulo (Pituba, Salvador)>

Ingressos: R$ 100,00 (inteira) | R$ 50,00 (meia)>

Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro>

Classificação: 14 anos>

Direção: Paulo Dourado>