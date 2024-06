MÚSICA

Lou Garcia e Ananda lançam clipe 'Te Procurando' - Uma Ode a Saturno e ao Tempo'

A cena musical Nacional foi agraciada com um novo clipe nesta semana. A cantora Lou Garcia, em colaboração com a Ananda no seu álbum "Cosmos" ela que é neta de um dos integrantes dos icônicos Novos Baianos, lançou o vídeo musical de "Te Procurando" - Saturno, o Deus da Excelência e do Tempo. A recepção foi calorosa: em apenas um dia, a música já conquistou quase 20 mil espectadores no YouTube e demais redes sociais.