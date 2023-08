Luan Santana diz ser 'imbrochável' e bruto na cama: 'Um touro'

Solteiro e soltinho, Luan Santana falou sobre sua vida sexual e preferências na hora H. Perguntado se já tinha brochado, Luan respondeu sem titubear: "nunca brochei, nunca. Sou imbrochável", garantiu.



Luan Santana falou também sobre seu desempenho na cama. "É um touro ou um bezerro na hora H?", questionou o repórter da Band News FM. "É touro, rapaz, é touro. É tipo Barretos. O bagulho é bruto", disse o cantor.



Luan também falou sobre sua atual fase solteiro, após o término do noivado com Izabela Cunha, no início de junho: "Estou mais solto que amendoim na boca de banguela".