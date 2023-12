Luana Piovani rebate críticas por apartamento 'simples' em Nova York

Na legenda do vídeo, Luana comentou sobre "encerrar ciclos": "eis me aqui! Singing New York! New York! Vinte e quatro anos depois de Renato Russo ter me levado a essa vivência, encerro o ciclo, já de novo endereço e dançando porque é assim que encerra-se ciclos!", escreveu. Nos comentários, esclareceu que a citação a Renato Russo é uma referência ao álbum The Stonewall Celebration Concert, primeiro do músico totalmente em inglês.