Lucas Lucco é processado após sortear transplante capilar nas redes

Um seguidor do cantor Lucas Lucco entrou na Justiça depois de ser desclassificado em um sorteio de transplante capilar promovido pelo artista nas redes sociais. Leandro Rabelo Penha alega que não recebeu o prêmio e outra pessoa foi sorteada no dia seguinte. Seguno da Quem, o autor da ação pede, além da realização do transplante capilar, o pagamento de indenização por danos morais de ao menos R$ 15 mil.



O caso aconteceu em 2020. À época Lucas Lucco afirmou que o rapaz foi desclassificado por não estar seguindo os perfis dle e do médico dono da clínica. Leandro Rabelo alega que cumpriu as regras do sorteio e que ter perfil aberto no Instagram não estava entre os requisitos para participação.