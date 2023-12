Luciana Gimenez afirma que é demissexual: 'tenho dificuldade com sexo casual'

A apresentadora Luciana Gimenez afirmou ao videocast Desculpa Alguma Coisa, comandado por Tati Bernardi, que é demissexual, um espectro da sexualidade que condiciona a atração sexual ao envolvimento ou conexão emocional ou afetiva com o parceiro ou parceira.



"Eu tenho dificuldade com sexo casual. Tenho nada contra, mas tenho dificuldade. Uma vez alguém foi no programa (SuperPop) e falou que era demissexual. Falei: 'Sou eu'", afirmou Gimenez, ao revelar como se descobriu nessa condição.