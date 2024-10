TRETA

Luciana Gimenezes revela 'tratamento de silêncio' com Sônia Abrão durante anos

A apresentadora Luciana Gimenez revelou que ficou anos sem falar com a colega de emissora Sônia Abrão por conta do Troféu Imprensa. A empresária contou em entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha" que a jornalista do "A Tarde é Sua" votou em Hebe Camargo na categoria de Melhor Apresentadora. Luciana também concorria na competição e perdeu o prêmio.