CRENTEFOBIA?

Luciano Camargo se queixa que amigos se afastaram após virar evangélico

Sertanejo diz que não se abala com a opinião alheia

Alô Alô Bahia

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 11:32

Luciano Camargo diz que amigos se afastaram após virar evangélico Crédito: Reprodução

Luciano Camargo, de 51 anos, declarou que enfrenta preconceito por ser crente. O cantor sertanejo, que faz dupla com o irmão Zezé Di Camargo, revelou que perdeu alguns amigos após sua conversão. “É inegável [que sofro] e faz parte, eu acho que é algo natural. Eu percebi que alguns [amigos] foram embora, pois talvez pensem: ‘Ih, lá vem o crentinho falar de Jesus’. Mas eu ganhei tantos outros. Hoje vejo meus companheiros de igreja como meus irmãos de fé. A gente nunca perde estando com Jesus“, afirmou ele em entrevista ao jornal Extra!.

Apesar da discriminação relacionada à sua fé, Luciano Camargo diz que não se abala com a opinião alheia e não liga de ser considerado chato, crentinho ou fanático. Para ele, isso não faz diferença.

Durante a semana, ele acorda às 6 horas para preparar o café das gêmeas. Sempre que pode, leva as duas à escola e lê alguns trechos da Bíblia com elas. As filhas também são criadas em um ambiente religioso. Quando sua agenda de shows permite, ele se dedica a escrever e estudar o evangelho e a frequentar os cultos.

A fé tem se refletido em seu ofício como cantor. Além do trabalho com Zezé, ele está prestes a gravar seu primeiro DVD solo, batizado de “Unidos pela Fé”, totalmente voltado para o gospel. O show ocorrerá no dia 13 de novembro, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Ele desmente rumores sobre o fim da dupla.