AÇÃO JUDICIAL

Ludmilla pode sofrer processo após usar figura do Boi Garantido sem autorização em show

A Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido afirmou, nesta segunda-feira (21), que a cantora Ludmilla utilizou indevidamente a imagem do boi-bumbá durante um show realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, no último domingo (20). Em nota, a entidade informou que a artista não tinha autorização para utilizar a imagem do Boi Garantido e poderá sofrer uma ação judicial.