LAZER NO FERIADO

Luedji Luna faz show gratuito em Salvador nesta quarta (20)

Apresentação será em celebração ao Dia da Consciência Negra

Esther Morais

Publicado em 20 de novembro de 2024 às 07:49

A cantora Luedji Luna Crédito: divulgação

Quem quiser aproveitar o feriado em Salvador vai poder conferir um show gratuito de Luedji Luna. A apresentação faz parte da celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira (20), e será no Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho.

O especial “Luedji canta Sade” é uma homenagem à cantora nigeriana Sade Adu. O show começará às 20h e terá uma mistura de soul, jazz e R&B, com músicas como Smooth Operator, No Ordinary Love e By Your Side.

"É sempre especial retornar a Salvador, ainda mais em um evento que celebra a cultura afro-brasileira e com um show que criamos especialmente para celebrar Sade, que é referência para mim e uma beleza da música negra mundial. Salvador é a essência da nossa identidade e, para mim, é uma oportunidade de me reconectar com as minhas raízes e de levar ao público a força e a beleza da nossa cultura", contou a cantora e compositora baiana.

Recentemente, Luedji recebeu dois discos de ouro da Associação Brasileira de Música Independente (ABMI) pelos singles Banho de Folha – Maz Remix e Um Corpo no Mundo. A premiação ocorreu devido ao desempenho das canções nas plataformas digitais.

Veja calendário do Novembro Salvador Capital Afro

O espetáculo faz parte do Novembro Salvador Capital Afro, calendário com atividades planejadas e apoiadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), dedicadas à celebração e valorização da cultura afrodiaspórica da cidade. Na sequência, outros shows promovem a valorização de artistas negros baianos e são opções de entretenimento e lazer na cidade.

A Escadaria do Passo, no Centro Histórico, será palco para diversas apresentações até o final do mês. A banda Didá abre a programação já na sexta-feira (22). No dia 23, o Samba Síbí Dúdú ocupa o Espaço Cultural da Barroquinha, em comemoração aos quatro anos do projeto.

No mesmo dia, o Ilê Aiyê abre as portas da Senzala do Barro Preto, às 20h, com um ensaio especial de 50 anos. A celebração terá início pelas ruas da Liberdade, com uma caminhada embalada pelo ritmo da Band`Aiyê, entre o Plano Inclinado da Liberdade e a Ladeira do Curuzu.

Ainda no dia 23, é possível conferir o ensaio do bloco afro Malê Debalê e a apresentação do Muzenza na Escadaria do Passo. No Sábado (24), o local recebe a banda A Mulherada, e no domingo (25), as Filhas de Gandhy.