SALVADOR

Pelourinho será interdição para trânsito de veículos no feriado

Área será interditada entre 18h e 22h

Durante a noite desta quarta-feira (20), o Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, terá o transito de carros interditado para a realização do evento “O tributo a Luiz Melodia”. A área será interditada entre 18h e 22h.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as barreiras serão posicionadas nas interseções do Largo do Pelourinho / Rua do Tabuão / Rua Padre Agostinho Gomes e do Largo Terreiro de Jesus / Rua João de Deus.