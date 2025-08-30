MEMÓRIA

Luis Fernando Verissimo fez história como escritor assim como o pai, Erico Verissimo

Filho afirmou que nunca teve o costume de conversar com o pai sobre literatura

Estadão

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 07:50

Erico e Luís Fernando Veríssimo Crédito: Reprodução/Companhia das Letras

Luis Fernando Verissimo (1936-2025), falecido neste sábado (30), construiu uma carreira consolidada como escritor entre as décadas de 1960 e 2010. O talento parece ter vindo de família, já que seu pai, Erico Verissimo (1905-1975) também é considerado como um dos grandes autores do Brasil.

Curiosamente, porém, o filho afirmou que nunca teve o costume de conversar com o pai sobre literatura, o que teria sido um dos motivos para ter começado a escrever seus textos tão tarde, já com mais de 30 anos. Mas isso não significa que o contato com os livros do pai não estivesse presente de alguma forma.

Em entrevista ao Zero Hora, em 2012, Luis Fernando relembrou: "Muitas vezes eu sentava do lado dele à mesa e já lia quando a página saía da máquina de escrever. Ele escrevia muito rapidamente, deixando espaço entre as linhas. Depois ele mesmo corrigia, acrescentava coisas. Ele mesmo passava a limpo. E eu acompanhava esse processo."

Questionado sobre o que destacaria na obra do pai, respondeu: "Como todo mundo, eu prefiro O Continente. Acho que é o grande livro do pai, da obra inteira dele. E eu gosto muito desse personagem, a Luzia, justamente por ser um personagem completamente deslocado".

Já ao Conversa Com Bial, da TV Globo, anos depois, foi questionado pelo apresentador Pedro Bial: "Você chegou a ler originais de seu pai antes de serem [publicados]?". "Sim, quando ele começou a escrever O Tempo e o Vento, que é uma trilogia romanceada da história do Rio Grande do Sul, eu acompanhei os primeiros escritos", disse Luis Fernando Verissimo.

O autor também revelou um fator de 'discórdia' entre pai e filho: gaúchos, um torcia para o Grêmio e o outro para o Internacional. "Ele era torcedor de um time chamado Cruzeiro, porque tinha escutado muito na escola, o 'Cruzeiro do Sul'. Quando o Cruzeiro acabou, ele, por alguma razão inexplicável e misteriosa, preferiu o Grêmio em vez do Internacional. A gente não fala disso em casa", relatou.

Luís Fernando Veríssimo 1 de 6

Quem foi Erico Verissimo