AXÉ MUSIC

Luiz Caldas convida Pierre Onassis para Baile do Luiz, que acontece hoje (26) na Chácara Baluarte

Evento antecede a agenda do pai da axé music no carnaval de 2025

Luiza Gonçalves

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 08:45

Luiz Caldas convida Pierre Onassis para uma dobradinha no Baile do Luiz, que acontece hoje (26) na Chácara Baluarte Crédito: Divulgação/Márcio Santos

Com o carnaval de 2025 dedicado aos 40 anos da axé music, os holofotes estão brilhando ainda mais sobre Luiz Caldas, patrono do movimento musical e que comemora também os 40 anos de lançamento do disco Magia, peça basilar na música baiana. O carnaval do Pai do Axé já começa oficialmente nesta quarta-feira (26), às 17h, no Baile do Luiz. O evento, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, promete ser uma prévia da energia e do repertório que serão vistos na folia e traz como convidado o cantor e compositor do grupo Afrodisíaco, Pierre Onassis. >

“A expectativa para o show do dia 26 é a melhor possível. Muita energia concentrada. Vai ser muito legal e, com certeza, isso tudo vai refletir nos seis dias de folia em que a gente vai se apresentar”, afirma Luiz Caldas.>

Calendário>

Essa é a terceira edição do baile pré-carnavalesco, que serve como um termômetro relevante entre o repertório e o artista, pontua Luiz. “A importância desses ensaios é que são momentos em que eu posso testar canções e ver o que realmente posso utilizar de uma forma legal durante o carnaval e alegrar as pessoas que gostam do meu trabalho. Então, já são momentos no calendário do verão baiano que as pessoas, que os meus fãs aguardam, e eu também, ansiosamente”, garante. “Eu tenho que gostar muito do convidado porque essa festa é minha casa. Então, convido as pessoas que eu amo. Pierre Onassis é um irmão que eu tenho há muitos anos, é um compositor de mão cheia e um cantor fora de série”.>

A voz de Requebra teve sua primeira parceria firmada com Luiz Caldas no lançamento do projeto Afrodisíaco, em 2006, apesar de admirá-lo desde o início de sua carreira. “Luiz é uma fonte inesgotável de riqueza musical, sou grato pela sua amizade e carinho. Quem não desejaria essa oportunidade de aprender e entender mais a axé music? Ele é responsável por grande parcela do comportamento e da evolução da música baiana e sua diversidade”, defende. “Cada show é uma nova emoção e nesse, em especial, queremos somar para criar um grande espetáculo que a noite promete oferecer, passear pelo cancioneiro do Afrodisíaco e suas releituras de canções emblemáticas”, pontua Onassis, sobre o repertório do baile.>

Abertura do Carnaval>

Em menos de 24 horas, o baile sofre uma transformação radical e chega a um público de milhares de pessoas no Circuito Osmar. Neste ano, fica a cargo de Luiz Caldas celebrar a abertura oficial da folia nesta quinta (27), a partir das 18h, levando nostalgia, dança e magia para o Campo Grande. “É uma honra fazer a abertura do maior carnaval de rua do mundo, e é uma alegria ainda maior poder viver esse momento histórico em que comemoramos tudo aquilo que eu tive o prazer de viver e criar há quarenta anos, e que vamos repetir agora, com essas comemorações dos quarenta anos da axé music”, diz Caldas.>

Após a abertura na quinta, o cantor segue com trios pipoca no Circuito Dodô (Barra), no domingo (2) e na terça-feira (4). No sábado (1º) de carnaval, Caldas dá um pulo em Sergipe para levar sua alegria ao município de Barra dos Coqueiros e, na segunda-feira (3), segue a agenda em Salvador, no Camarote Planeta Band.>