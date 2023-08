Luiz Caldas recebe agosto com repertório de samba

A partir de versos bem-humorados, o novo álbum do artista baiano Luiz Caldas, “O Sorriso do Samba”, tem lançamento amanhã (1º) e chega para preencher o mês de agosto com a típica leveza, alegria e malandragem do ritmo. Com dez faixas inéditas que reverenciam a jocosidade e espontaneidade das suas composições, Luiz Caldas traz as cores do samba para dar vida ao típico cinza de agosto.



Para fazer uma divertida imersão no gênero musical, Luiz contou com a parceria de amigos compositores como Sérgio Peres, Guilherme Menezes, Nagib, Jorge Zarath e Oséas Marx. A capa é uma criação da artista visual baiana Miu Monteiro, que estreia no projeto de lançamentos mensais do cantor, trazendo a autenticidade de suas ilustrações.