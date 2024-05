TÍTULO OFICIAL

Luiza Trajano será homenageada na Alba com o título de cidadã baiana

Solenidade será no próximo dia 23

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de maio de 2024 às 18:27

Por iniciativa da deputada estadual Ludmilla Fiscina (PV), no próximo dia 23 de maio, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) irá conceder o título de cidadã baiana à empresária Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, que comanda, entre outras empresas, a rede de lojas de varejo Magazine Luiza.

A solenidade será realizada às 10h, no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com cobertura do Alô Alô Bahia.

Proponente da honraria, Fiscina argumentou a grande representatividade da homenageada na sociedade civil, sobretudo à frente do grupo Mulheres do Brasil, fundado em 2012, e na pandemia do coronavírus, quando teve um importante papel frente ao movimento Unidos pela Vacina.

“Luiza Helena Trajano implementou nas empresas as mais modernas formas de gestão e mobilização social, fruto de uma mulher notável, antenada, que impressiona a todos pela forma de administração à frente do seu tempo. Assim, por meio do Grupo Mulheres do Brasil se empenha com toda a sua energia, recursos, conhecimento e inteligência para transformar o país através da força feminina”, destacou.

Trajetória

Luiza Helena Trajano nasceu em 9 de outubro de 1948. Começou a trabalhar na empresa Magazine Luiza em 1960, quando tinha apenas 12 anos de idade. É formada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, São Paulo. Na empresa galgou várias posições, iniciando na área de cobrança e vendas, até ocupar o cargo de diretora-superintendente.