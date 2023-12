Empresária Luiza Helena Trajano será homenageada com Título de Cidadã Baiana

A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou, nesta terça-feira (19), o Projeto de Lei que conceda o Título de Cidadã Baiana à empresária Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza e listada pela Revista Time como uma das 100 mulheres mais influentes do mundo.



De acordo com a deputada Ludmilla Fiscina (PV), autora do projeto, “Luiza Helena Trajano implementou nas empresas as mais modernas formas de gestão e mobilização social, fruto notável de mulher antenada que impressiona a todos pela forma de administração do seu tempo. Assim, por meio do Grupo Mulheres do Brasil, se empenha com toda energia, recursos, conhecimento e inteligência para transformar o país”, destaca.