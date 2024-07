MÚSICA

Lula sanciona 'Dia Nacional do Funk': 'É mais que um gênero musical'

"Funk uma plataforma de transformação social", escreveu presidente

Estadão

Publicado em 31 de julho de 2024 às 14:10

Padilha e Lula Crédito: Reprodução

O dia 12 de julho, agora, é também o Dia Nacional do Funk. O projeto de lei, aprovado pela Comissão de Educação e Cultura do Senado no último dia 2, foi sancionado pelo presidente Lula na última terça, 30.

"O funk é muito mais do que um gênero musical, é uma plataforma de transformação social que dá visibilidade às realidades e talentos dessas comunidades", lia-se na postagem de Lula nas redes sociais.

De autoria do Ministro Relações Institucionais Alexandre Padilha quando ele ainda era deputado federal, após audiência pública com representantes do seguimento, o PL 2229/2021 homenageia o Baile da Pesada, precursor para a popularização do funk no Rio de Janeiro. O evento foi idealizado pelos DJs Ademir Lemos e Big Boy, e estreou no dia 12 de julho de 1970, no Canecão, no Rio de Janeiro.

"Reconhecimento mais que merecido para uma cultura que nasceu nas periferias e conquistou o Brasil e o mundo. O funk é voz, é identidade, é resistência", escreveu Padilha em suas redes sociais na última terça, 30.

Mudança de cenário

O funk foi reconhecido como patrimônio cultural pelo governo do Rio de Janeiro, em 2009, assim como os bailes funk da década de 1980, em 2023. As decisões em âmbito estadual e federal são consideradas um avanço no reconhecimento do funk como manifestação cultural, visto que o gênero já foi tema de debates com intuito de criminalização ainda em 2017, no Senado.

Em 12 de julho deste ano, artistas do meio já celebravam a data. Tati Quebra Barraco escreveu: "O funk me tirou da cozinha de uma creche onde eu cozinhava e me levou para o mundo, mudando minha realidade".

Já Fernanda Abreu, que milita em prol do funk desde os anos 1990 e usou beats do gênero no álbum Da Lata, de 1995, escreveu: "Esse gênero musical brasileiro tão representativo da nossa cultura preta pobre e favelada, hoje já atravessou todas as fronteiras".